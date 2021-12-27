Госдеп назвал дату встречи Россия – НАТО

Заседание Совета Россия – НАТО намечено на 12 января, после него состоятся контакты по линии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Соответствующее заявление сделал во вторник на брифинге для журналистов глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО в ситуации вокруг Украины "едины в своем стремлении придерживаться в отношении России дипломатии, основывающейся на принципах". "Эта администрация придерживается четкого и последовательного подхода к ситуации вокруг Украины. Мы стремимся объединить альянс на двух направлениях – сдерживание и дипломатия", - отметил представитель внешнеполитического ведомства.

"В связи с этим мы ждем совместного с Россией участия в диалоге по стратегической стабильности 10 января", - указал он. "Кроме того, понятно, что Россия и НАТО планируют 12 января провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча [представителей РФ] и ОБСЕ", - добавил Прайс.