Житель Баку хотел броситься с 5 этажа

В Баку предотвращена попытка самоубийства. Об этом говорится в сообщении МЧС АР.

В ведомство поступила информация о том, что в Ясамальском районе человек забрался на внешний блок кондиционера, прикрепленного к балкону квартиры на четвертом этаже 5-этажного жилого здания, и хочет выброситься оттуда.

На место происшествия были незамедлительно привлечены соответствующие силы Службы спасения особого риска МЧС. После проведения психологической беседы гражданин отказался от суицидальных намерений.