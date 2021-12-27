Россия приветствует нормализацию отношений между Турцией и Арменией
Россия приветствует и поддерживает предстоящие переговоры по нормализации отношений между Турцией и Арменией, заявил заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, сообщают российские СМИ.
«Неудивительно, что встреча состоится в Москве, у нас хорошие партнерские отношения как с Турцией, так и с Арменией», - сказал он.
Отметив, что между сторонами отсутствует доверие, Полянский указал на необходимость преодоления этого.
«Если нам это удастся, то все выиграют от восстановления нормальных добрососедских отношений между Арменией и Турцией. Но на данный момент мы довольно далеки от этого», - заявил заместитель постпреда.
Полянский также призвал «продвигаться вперед шаг за шагом, и поощрять возможные действия двух стран к нормализации».