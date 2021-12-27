Россия приветствует нормализацию отношений между Турцией и Арменией

«Неудивительно, что встреча состоится в Москве, у нас хорошие партнерские отношения как с Турцией, так и с Арменией», - сказал он.

Россия приветствует и поддерживает предстоящие переговоры по нормализации отношений между Турцией и Арменией, заявил заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, сообщают российские СМИ.

Отметив, что между сторонами отсутствует доверие, Полянский указал на необходимость преодоления этого.

«Если нам это удастся, то все выиграют от восстановления нормальных добрососедских отношений между Арменией и Турцией. Но на данный момент мы довольно далеки от этого», - заявил заместитель постпреда.

Полянский также призвал «продвигаться вперед шаг за шагом, и поощрять возможные действия двух стран к нормализации».