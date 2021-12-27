Взрыв в украинской больнице: есть погибшие

Взрыв прогремел в реанимационном отделении Косовской центральной районной больницы Ивано-Франковской области, погибли два человека, обстоятельства выясняются, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Украины в ночь на среду.

"В палате реанимационного отделения Косовской центральной районной больницы произошел взрыв. По имеющейся информации, в результате инцидента погибли два человека", - говорится в сообщении министерства в Facebook.

По данным ведомства, в настоящее время обстоятельства происшествия выясняются и уточняются. На месте работают спасатели, восемь бригад экстренной медицинской помощи и представители регионального департамента здравоохранения.

Как сообщили в главном управлении Госслужбы по ЧС в Ивано-Франковской области, спасателям удалось спасти трех человек. Причины происшествия не уточняются.