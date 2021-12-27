Вугар Сеидов 01:46

Состоявшаяся в прошлую пятницу пресс-конференция премьер-министра Никола Пашиняна вызвала в Армении мощный общественный резонанс. Вслед за премьером выдал пресс-конференцию (так и хочется сказать, «ответную») экс-президент Роберт Кочарян, после чего о намерении выступить в аналогичном формате объявил еще один «бывший» – Серж Саргсян. В результате, импровизированный политический «батл», который разворачивается на глазах у возбужденной армянской публики, резко повысил градус межкланового противостояния, что отразилось на экранах ТВ и газетных полосах в виде тезисов и цитат настоящего и бывших армянских лидеров.

В какой муравейник ткнул палкой Пашинян? Что же такое сказал Никол Пашинян, что ввергло армянское общество в полуобморочное состояние? Какой из муравейников, в которые ткнул палкой премьер-министр, вызвал сенсационные заголовки как в армянских, так и в азербайджанских СМИ? Какой момент в публичных откровениях Пашиняна заставил его предшественников стряхнуть с себя нафталин прошлого и начать громко оправдываться перед своим народом? Оригинальный вариант ответа озвучил автор одного из оппозиционных армянских телеграмм-каналов, который написал: «Своей ложью на пресс-конференции Пашинян, сам того не понимая, раскрыл истинную суть «Мадридских принципов». Оставим на профессиональной совести армянского коллеги объяснение, как может ложь «раскрыть истинную суть», и попробуем разобраться, что же, все-таки, так основательно всколыхнуло Армению. А всколыхнул её заданный Пашиняну вопрос, связанный с дорогой для сердца каждого армянина, темой статуса Нагорного Карабаха, который утратил актуальность после победы Азербайджана в 44-дневной войне. Тем не менее, уместно напомнить нашим читателям, что когда-то он считался «гордиевым узлом» переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, разрубить который за тридцать лет так и не удалось.

На теме этих переговоров следует остановиться подробнее, поскольку второй президент Армении Роберт Кочарян описывал их ход в самых радужных тонах, представляя армянскому народу каждое новое предложение европейских посредников, как «значительно лучше предыдущего», в то время, как нынешний премьер-министр Армении продуктивность переговоров в рамках ОБСЕ, грубо говоря, ни в грош не ставил, а события, развивавшиеся за закрытыми дверьми с 2016 года, называл не иначе, как «катастрофическими». Понятно, что МИД Азербайджана, благоразумно остался в стороне от внутриармянских межклановых разборок, не комментирует перипетии царящего в Ереване политического балагана. Хотя в Баку не понаслышке знают, кто из армянских политиков честен в публичных высказываниях, а кто беззастенчиво выдает за успех собственные дипломатические провалы. Пашинян озвучил позицию официального Баку Здесь хотелось бы напомнить, что на протяжении десятилетий переговорного процесса официальные представители Баку и Ереван, не раскрывая строго конфиденциальных деталей переговоров, публично обвиняли друг друга в лицемерии и лживости, причем одними и теми же словами: «За переговорным столом наши противники говорят одно, а своему обществу — совершенно другое». Ни у одной из сторон доказательств соей правоты, естественно, не было. Однако после завершения 44-дневной войны началось самое любопытное - президент Алиев и премьер Пашинян вдруг стали понемногу раскрывать детали предложений европейских посредников на переговорах в рамках ОБСЕ. И – о чудо! - совпадений в позициях противоборствующих сторон стало вдруг намного больше! Почему? По мнению экспертов, Никол Пашинян сознательно пошел на частичное раскрытие некоторых деталей переговоров в рамках ОБСЕ, дабы показать своему народу ограниченность и бесперспективность позиции Армении. Кроме того, Пашинян попытался донести до массового сознания общества, что катастрофическая ситуация, в которой оказалась сегодня Армения, является прямым следствием провальной дипломатии его политических предшественников.

Совпадения в деталях многолетнего конфиденциального процесса, которые год назад начали озвучивать лидеры Азербайджана и Армении, подтверждают, что Никол Пашинян свой народ не обманывает, народу лгали и продолжают лгать Кочарян с Саргсяном. Причем делали это до самого конца, до последней минуты, после чего, понимая, в какую пропасть несется раскочегаренный ими армянский паровоз экстремизма, ненависти и махрового национализма, спрыгнули, спихнув всю ответственность на Никола Пашиняна. Пикантность нынешней ситуации заключается в том, что, если при Кочаряне и Саргсяне Азербайджан и Армения обвиняли во лжи друг друга, то теперь Никол Пашинян обвиняет в обмане армянского народа не Азербайджан, а своих предшественников. Словом, в пятницу Пашинян, по существу, озвучил позицию официального Баку, за что был немедленно облит грязью непарламентских выражений и даже презрительно назван «адвокатом дьявола» (то есть, Азербайджана), словно это из-за премьер-министра Армении переговорные позиции Азербайджана стали с годами учитываться и доминировать. Сколько лет в Азербайджане говорили о двухобщинности Карабаха! Сколько лет напоминали о «бейкеровских правилах», учитывавших наличие двух общин, сколько лет говорили, что голосование по определению статуса возможно только при участии всех жителей бывшей НКАО, включая изгнанных оттуда азербайджанцев! Сколько лет говорилось о том, что экстраполяция армянской трактовки «неограниченного права на самоопределение» может обернуться эффектом бумеранга и спровоцировать встречные требования о неограниченном самоопределении азербайджанского населения в Шушинском районе, азербайджанских кварталов Ханкенди (Кяркиджахана), азербайджанских деревень в нагорной части Карабаха… Сколько лет мы говорили, что требование поддерживать на протяжение ближайших ста лет демографические пропорции 1988 года — ничто иное, как пещерная дикость! Как, скажите на милость, его поддерживать? Какими методами? Тотальной стерилизацией азербайджанцев? Или, может бы, ускоренным оплодотворением армянок? Бред ведь, граничащий с геббельсовским расизмом!

Закулисная беседа Алиева с Саргсяном Сколько лет мы говорили, что опубликованные когда-то шесть принципов еще не ведут к гарантированному отделению Нагорно-Карабахского региона от Азербайджана, ибо в них не уточняется, кто будет участвовать в эфемерном голосовании и на какой территории оно будет проводиться. Мы даже обращали внимание на разночтения в русском и английском текстах заявления руководителей трех государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, опубликованного в конце июня 2010 года. Тогда на сайте Госдепартамента США говорилось о голосовании по поводу окончательного правового статуса Нагорного Карабаха среди [просто] населения, а на сайте Кремля - о голосовании среди «его» населения, намекая на население «Нагорного Карабаха», чего и в помине не было в английском тексте. Мы много раз обращали внимание на относящееся к фразе «окончательный статус» ключевое слово «правовой», объясняя, что окончательный статус, согласно консенсусу сопредседателей, может быть только legal, то есть, он не должен противоречить Конституции Азербайджана, как противоречил ей так называемый «референдум» от 10 декабря 1991 года. Сколько раз мы писали, что по Конституции Азербайджана референдумы можно проводить только на всей территории государства, а не в отдельном регионе. Тем более, по таким вопросам, как изменение территории государства и его границ! Сколько раз мы писали, что сроки голосования не будут установлены до тех пор, пока Азербайджан не даст на это свое согласие, напоминая о закулисной беседе Ильхама Алиева с Сержем Саргсяном, запись которой была «слита» армянским изданием «Грапарак» (см.: https://ru.armeniasputnik.am/20161201/pressa-detali-po-karabahu-armejskie-hishcheniya-i-dorogie-udobreniya-5646558.html).

Сколько раз мы писали, что созданная ОБСЕ структура не имеет права выходить за рамки Устава ООН, резолюций Совета безопасности ООН и Хельсинкского Заключительного Акта 1975 года — то есть, тех самых документов, в которых говорилось о «Нагорно-Карабахском регионе Азербайджанской Республики» и праве на его самоопределение с учетом территориальной целостности государств (глава VIII Акта 1975 года)! Обо всём этом мы писали бессчетное количество раз, исчеркав тонны бумаги, затратив мегабайты памяти! И знаете, что в ответ мы слышали от наших армянских оппонентов? Только скрытые усмешки и наигранное недоумение. И еще ложь, постоянную ложь. Нам говорили: «Да перестаньте вы нервничать, Алиев вас обманывает, за столом переговоров он уже давно сдал нам Карабах!..» Раскрыв ряд подробностей переговоров и повторив всё то, о чём азербайджанская сторона говорила в предыдущие годы, премьер-министр Армении, по сути, ответил на вопрос о том, кто именно — Азербайджан или политические предшественники Пашиняна - систематически водили за нос армянский народ. Все попытки Кочаряна с Саргсяном оправдаться и выставить себя жертвами шельмования со стороны Пашиняна, выглядят неубедительно и даже жалко. И в самом деле, если переговоры для Армении, как утверждает Кочарян, складывались так хорошо, зачем нужно было их затягивать, в чем Кочарян, в частности, признался Владимиру Познеру ходе своего предвыборного интервью? Наоборот, надо было их форсировать, довести до конца.

Кстати, в том же интервью Кочарян проговорился, заявив, что Пашинян спровоцировал своими заявлениями войну, в то время как ему, Кочаряну, удавалось сдерживать ее и постоянно затягивать переговоры. Спрашивается, зачем же их затягивать, если каждое новое предложение европейских посредников было «лучше предыдущего»? Но ведь затягивали же! И Кочарян, и Саргсян! Оказаться в неудачное время в неудачном месте Ни один из них так и не признался своему народу, что переговорный процесс ничего хорошего для адептов «миацума» не сулил. Казанский документ, противоречивший сути и логике Мадридских принципов и дипломатично отвергнутый Азербайджаном, действительно был оптимальным для сепаратистов. Однако именно после Казани каждое новое предложение было для Армении только хуже предыдущего и однозначно лучше для Азербайджана, что, кстати, и подтвердил в минувшую пятницу Никол Пашинян.