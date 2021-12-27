Иран запретил майнинг криптовалют

Запрет, который будет действовать до 6 марта, высвободит 209 мегаватт электроэнергии для потребления в домашнем хозяйстве. Власти также принимают жесткие меры против незаконной добычи полезных ископаемых, проводимой как частными лицами, так и крупными промышленными предприятиями.

Власти Ирана приказали закрыть авторизованные центры майнинга криптовалюты в стране, чтобы снизить нагрузку на электростанции страны. Об этом сообщает aljazeera.com.

Другие меры по экономии топлива включают отключение уличного освещения в некоторых районах и регулирование потребления электроэнергии в офисах. Правительство ожидает увеличения производства электроэнергии летом на 60%.

Ранее в этом году Иран на некоторое время запретил майнинг криптовалют на фоне серии отключений электроэнергии в крупных городах, что частично объясняется всплеском энергоемкого процесса.

Хотя большая часть майнинга криптовалют долгое время была сосредоточена в Китае, ситуация изменилась в этом году, когда общенациональный запрет отправил операторов в другие страны, особенно в места, предлагающие дешевую электроэнергию.