Ага Гасымлы, обозреватель haqqin.az 02:19

Американские СМИ вновь обвинили власти Китая в сокрытии реальной ситуации с пандемией ковида в КНР. Поводом к подозрению стал объявленный перед Пекинской Олимпиадой локдаун в 13-миллионном городе Сиань в провинции Шэньси. По данным китайского минздрава, с начала декабря в Сиане ежедневно регистрируют порядка 200 случаев заражения COVID. Строгий, бессрочный карантин в Сиане – второй после Уханя случай тотального локдауна в Китае. До сих пор власти Пекина не сообщают, связан ли локдаун с более заразным, чем «дельта», штаммом «омикрон».

По сообщению «Аль-Джазиры», после того, как правительство КНР издало распоряжение, по которому только один человек из каждой семьи сможет раз в два дня выйти из дома за продуктами первой необходимости, в Сиане началась паника. Жители смели с полок супермаркетов и рынков продукты и средства гигиены. В то же время минздрав Китая сообщает, что на данный момент на территории страны зарегистрированы всего семь случаев «омикрона», причем ни один из них не отмечен в Сиане. Блокированный город отделяет от Пекина, в котором пройдут зимние Олимпийские игры, одна тысяча километров. В столице КНР понимают, что любое усиление пандемии поставит под вопрос проведение Олимпиады, для участие в которой в Пекин прибудут несколько тысяч спортсменов и журналистов. Поэтому власти КНР хранят молчание о важных деталях ситуации с пандемией в стране. Напомним, что США объявили о дипломатическом бойкоте Пекинской Олимпиады 2022. Китай вложил в проведение Пекинской Олимпиады колоссальные средства, ЦК КПК провел массированную пропагандистскую кампанию, сделав проведение зимних Олимпийских игр предметом национальной гордости. В этой связи в США уверены, что Пекин, из-за вероятности отмены игр, ни при каких обстоятельствах не представит ВОЗ истинное положение дел с ковидом.

Судя по всему, китайские власти используют в настоящее время драконовские меры, препятствуя распространению ковида в целом ряде провинций КНР, включая, естественно, Пекин. Как известно, США при президенте Дональде Трампе, обвинили Китай в сокрытии утечки коронавируса из лаборатории в Ухане и распространении инфекции по всему Китаю. Если бы Пекин вовремя оповестил другие страны, то, как считали в администрации Трампа, оперативное прекращение авиаперелетов могло бы локализовать инфекцию в границах Китая. Отметим, что на данный момент в Китае зарегистрировано 4.636 смертей и 100.644 случае заболевания COVID-19. Иностранные журналисты в Китае передают, что вспышка ковида носит куда более значительный характер, чем его преподносят власти. Вспышка отмечена, как минимум, в пяти провинциях Восточного Китая, включая Шанхай. Если подозрения о сокрытии реальной картины пандемии в КНР подтвердится, Вашингтон может использовать идею Трампа и и подать иски в международные суды с требованием компенсации за финансовые потери, понесенные в борьбе с ковидом, на общую сумму 20 триллионов долларов. На что Сьюзан Эллиотт, глава НОК США по внешней политике, в прошлом заместитель по внешней политике командующего вооруженными силами США в Европе, поинтересовалось, что даст привлечение КНР к суду в плане борьбы с коронавирусом. Тем более, если учесть, что у США нет убедительных доказательств, что Китай скрыл в конце 2019 года, вспышку пандемии.