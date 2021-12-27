Директор по продажам Hyosung RUS LLC: Азербайджан - один из лидеров региона по инновациям в банковском секторе

На вопросы о потенциале Азербайджана в новых экономических реалиях ответил Виталий Никифоров , директор по продажам Hyosung RUS LLC, дочерней компании южнокорейского производителя банковского оборудования HyosungTNSInc., одного из крупнейших мировых поставщиков банкоматов для банков на глобальном рынке.

Системное развитие экономики Азербайджана все больше повышает интерес к нашей стране мировых производителей технологий в том или ином сегменте. Это прежде всего обусловлено тем, что Азербайджан в настоящее время предъявляет самые высокие требования к импортируемому оборудованию, так как для успешной конкуренции на новом экономическом мировом ландшафте нашей стране необходимы лучшие технологии.

- Зарубежные организации дают высокую оценку финансовому сектору Азербайджана. Эти оценки основываются на финансовых и экономических показателях. Хотелось бы узнать от вас ситуацию с инновациями в банковском секторе нашей страны в сравнении с мировыми трендами.

- Азербайджан сегодня можно охарактеризовать как страну, которая активно развивает цифровые технологии в банковском секторе. В вашей стране есть прогрессивные государственные управленцы в финансовом секторе. Можно назвать немало азербайджанских банков, которые активно внедряют цифровые технологии как для обслуживания клиентов, так и для эффективного управления.

Автоматизация финансовых услуг посредством использования передового оборудования Hyosung TNS Inc. позволит предоставить возможность клиентам банков пользоваться широким спектром как финансовых, так и сопутствующих услуг дистанционно, не посещая отделения банков, на всей территории Азербайджана. На финансовом рынке Азербайджана существует большой потенциал для развития цифровых технологий в сфере дистанционного банковского обслуживания. Все эти факторы говорят о том, что на сегодняшний день Азербайджан является одной из немногих стран с высоким потенциалом для применения инноваций, а наша компания славится в том числе внедрением инновационных технологий на базе оборудования собственного производства. Большой интерес нашей компании обусловлен именно существующим в Азербайджане трендом на цифровизацию.

- Чем отличаются технологии вашей компании от тех, которыми жители страны обычно пользуются?

- В первую очередь хотел бы кратко рассказать о наших мировых позициях в поставках банкоматов. Компания Hyosung TNS Inc” является поставщиком номер один в таких странах, как Южная Корея, США, Россия и других. Компания Hyosung TNS Inc. входит в большую тройку по количеству поставляемых банкоматов в мире, при этом является самостоятельным (in-house) производителем всех ключевых модулей банкомата, в том числе самостоятельно, основываясь на собственных технологиях, производит модуль замкнутого оборота банкнот (Bill Recycling Module).

Высокий спрос к нашим технологиям обусловлен тем, что мы предлагаем не только отдельные решения, в том числе и банкоматы, но концепцию для построения цифровой экосистемы с широким спектром как аппаратных, так и программных решений для автоматизации отделений и удалённых каналов. Компания Hyosung TNS Inc. на базе собственных решений как по части аппаратного обеспечения, так и программных решений предлагает своим партнёрам широкий спектр инструментов для решения любых задач бизнеса в сфере оборота наличных, осуществления платежей и безопасного хранения ценностей, а также осуществления перекрёстных продаж через удалённые каналы.

Создаваемая экосистема на основе наших аппаратных и программных решений фактически позволяет банкам уже сегодня предлагать своим клиентам будущее банковских технологий.

- Ваша компания представила на нашем рынке самый передовой свой продукт - банкоматы последнего поколения. Расскажите более подробно.

- К предлагаемому оборудованию можно отнести банкоматы с функцией ресайклинга, инновационные электронные кассиры, банковский видеобанкомат т.д.

Особое место среди этого оборудования занимает банкомат Monimax 8600S, который разработан на основе лучших практик клиентского опыта. Этот аппарат включает технологию бесконтактного считывателя: для бесконтактных карт и телефонов, биометрическую идентификацию: для быстрой и безопасной идентификации. В связи с тем, что при разработке банкомата потребительский опыт был приоритетным, Monimax 8600S имеет интуитивно понятный интерфейс и удобен в пользовании. Банкомат модели Monimax 8600S имеет большую ёмкость приёма, выдачи и хранения банкнот, а также высокую скорость обработки банкнот, что позволяет применять банкомат для обслуживания не только физических, но и юридических лиц.

Использование банкоматов модели Monimax 8600S позволит банкам Азербайджана успешно обслуживать не только своих клиентов, но и завоевать успех у туристов, которые обязательно вернутся в Азербайджан в постпандемийный период. Ведь удобство банковского обслуживания и возможность иметь доступ к наличным, является одним из важных условий, на который обращают внимание туристы при посещении той или иной страны.

- Ваша компания предоставляет сервисное обслуживание и ремонт банкоматов?

- Мы сотрудничаем с надежной компанией АТМ АЛЬЯНС, которая за 13 лет работы отлично зарекомендовала себя на российском рынке. На банковском рынке Азербайджана АТМ АЛЬЯНС будет оказывать полный спектр услуг по продаже, сервисному обслуживанию и ремонту банкоматов Hyosung TNS Inc.

«За последние несколько лет мировая цифровизация сделала мощный рывок вперед, и пандемия стала своеобразным катализатором для ускоренного развития технологий. АТМ АЛЬЯНС объединяет в себе опыт, собственную базу знаний и возможности для продажи и обслуживания самого современного высокотехнологичного оборудования. Сейчас важными элементами стали скорость и удобство предоставляемых услуг. Банкоматы HyosungTNSInc. отвечают этим параметрам в полной мере. Уверен, что банки и их клиенты по достоинству оценят новшества индустрии банковского сектора, а мы, в свою очередь, обеспечим бесперебойную работу банковского оборудования», - прокомментировал Денис Кучаев, генеральный директор компании АТМ АЛЬЯНС.