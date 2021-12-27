Нефть дорожает на данных о снижении запасов в США

Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются в ходе торгов в среду, трейдеры ждут официальных данных о запасах энергоносителей в США, передает Interfax.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к утру составляет $79,1 за баррель, что на $0,16 (0,2%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $76,02 за баррель, поднявшись на $0,04 (0,05%) по сравнению с итоговым значением предыдущей сессии.

Цены на нефть удерживаются вблизи максимумов за месяц на фоне устойчивого аппетита к риску.