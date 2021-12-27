Как сообщили haqqin.az в пресс-службе AQTA, стороны обменялись мнениями по итогам двустороннего взаимодействия в 2021 году и отметили, что сотрудничество вносит важный вклад в развитие торговых связей между Россией и Азербайджаном.

Было отмечено, что в результате сотрудничества между двумя странами достигнуто упрощение процедур импорта-экспорта продукции растениеводства. В результате экспорт данной продукции из Азербайджана в Россию увеличился по сравнению с 2020 годом на 3 процента - с 523,8 тысячи до 539,7 тысячи тонн. В настоящее время Азербайджан входит в число основных поставщиков помидоров и яблок в Россию.

Вместе с тем указывалось, что на основании обращения AQTA в Россельхознадзор в связи с итоговыми результатами 2 603 мониторингов, проведенных в хозяйствах, 212 азербайджанским предприятиям по производству помидоров и 76 – по производству яблок выдано разрешение на экспорт продукции в Россию. С 1 января по 26 декабря 2021 года экспортировано в общей сложности 138 117 тонн помидоров и 62 319 тонн яблок.

Гошгар Тахмазли отметил важность интеграции систем AQTİS и ФГИС "Аргус-Фито" в области карантина растений, отметив, что в хозяйствах осуществляются строгие меры контроля за импортом посевных материалов, направленные на предотвращение проникновения на территорию страны опасных вирусных и бактериальных заболеваний.

Он также выразил благодарность собеседнику за упрощение процедур экспорта яблок и помидоров из Азербайджана в Россию, а также за плодотворную совместную деятельность.

Глава Россельхознадзора, в свою очередь, выразил удовлетворение расширением сотрудничества между двумя странами в области продовольственной безопасности, а также здоровья растений. Он отметил, что в 2021 году соответствующее ведомство Россельхознадзора совместно с Российской академией наук приступило к разработке вакцины, которая может стать эффективным средством в борьбе с болезнями растений. Ее внедрение в будущем создаст условия для увеличения объемов экспорта помидоров из Азербайджана в Россию.

Сергей Данкверт также отметил, что в текущем году увеличился объем экспортируемой из Азербайджана в Россию сельскохозяйственной продукции. Так, экспорт нектаринов увеличился в 3 раза (12,9 тыс. тонн против 4,3 тыс. тонн в прошлом году), персиков - в 3 раза (9,5 тыс. тонн против 3,1 тыс. тонн), груш - в 2,9 раза (5,3 тыс. тонн против 1,8 тыс. тонн), абрикосов - в 2,8 раза (2 тыс. тонн против 712 тонн). Растет и экспорт винограда – рост зафиксирован на 44 процента (9,4 тыс. тонн против 6,5 тыс. тонн), по экспорту хурмы - на 33 процента (136,2 тыс. тонн против 102,1 тыс. тонн), по экспорту гранатов - на 24 процента (14,9 тыс. тонн против 12 тыс. тонн), по экспорту картофеля - на 23 процента (85 тыс. тонн против 69 тыс. тонн).