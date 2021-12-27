Банк ABB представил новый интернет-банкинг для бизнеса

Надежный партнер корпоративных клиентов Банк АВВ представил новый интернет-банкинг. Сервис отличается тем, что процедуры использования стали более удобными и простыми, а операции - более быстрыми.

Благодаря интернет-банкингу все услуги, необходимые для ведения бизнеса, возможно получить в любом месте, не посещая филиалы и отделения АВВ. Широкие возможности нового интернет-банкинга доступны как для крупных корпоративных клиентов, так и малых и средних предпринимателей, а также для физических лиц.

АВВ будет и дальше совершенствовать новую услугу интернет-банкинга для восполнения всех потребностей в ведении бизнеса. Кроме того на следующем этапе развития АВВ планирует предоставлять внебанковские услуги, многие из которых также будут доступны в интернет-банкинге.

Управляющий директор по корпоративному бизнесу АВВ Наргизханым Билендерли отметила, что в настоящее время 90% операций, осуществляемых корпоративными клиентами банка, проходит через интернет-банк. По ее словам, интернет-банкинг был создан Центром цифрового развития АВВ с нуля: «Новый сервис еще больше облегчит работу наших клиентов. Надеемся, что они будут довольны удобством, широким функционалом, простотой и скоростью обслуживания».

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.