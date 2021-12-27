Южная Корея проводит учения у спорных островов Токто

Вооруженные силы Республики Корея провели учения, направленные на защиту островов Токто (Такэсима), права на которые также заявляет Токио. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источник.

"Военные провели учения на прошлой неделе", - сообщил агентству источник. О числе участвующих в маневрах не сообщается.

Острова Такэсима являются предметом спора между Токио и Сеулом. Япония утверждает, что Южная Корея незаконно оккупировала эти территории, включенные в состав Японской империи в 1905 году. Южнокорейские власти, как и руководство КНДР, заявляют, что этот крошечный архипелаг исторически всегда входил в состав корейского государства.