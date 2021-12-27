Самая популярная ель в мире выросла на Кавказе

Украшенная ель стала обязательным атрибутом Рождества и смены года только в XIX веке. С тех пор много раз менялась мода как на елочные украшения, так и на сами ели. В мире популярны ели, выращенные в Дании. Их так и называют: датские елки. На самом же деле так называемая датская ель - родом с Кавказа и является не елью, а пихтой. Об этом пишет Deutsche Welle.

По данным газеты Frankfurter Rundschau, из 25 миллионов рождественских елей, которые ежегодно продаются в ФРГ, 80 процентов - это пихта кавказская. В Германии это красивое дерево правильной конической формы чаще всего называют Nordmanntanne - "пихтой Нордмана", по имени открывшего ее и описавшего ботаника Александра фон Нордмана. Она так и называется по-латыни - Abies nordmanniana.

Полное имя ученого - Александр Давидович фон Нордман, и вся его жизнь тесно связана с Одессой и Кавказом. Спектр интересов ученого был разнообразен: он занимался исследованиями рыб, птиц, насекомых, ракообразных... В его честь было названо восемь видов млекопитающих. Но и это не все: Александр фон Нордман занимался также палеонтологией и написал четырехтомную "Палеонтологию южной России". Кроме того ученый совершил несколько экспедиций и участвовал в раскопках в Крыму и на Кавказе.

Именно там, на Кавказе, в горах у города Боржоми в сегодняшней Грузии, на высоте более 1500 метров метров 35-летний фон Нордман обнаружил пихту с прямым стволом, густыми крепкими ветками и длинными, темно-зелеными иголками.

С середины XIX века пихту Нордмана начинают выращивать за пределами Кавказа. Постепенно она получает распространение в Западной Европе. Пихта Нордмана пользуется популярностью не только из-за своей красоты, но и потому, что она хорошо сохраняется, не осыпаясь при комнатной температуре: если правильно ухаживать за ней, она простоит до нескольких недель. Есть у этого вида рождественской, или новогодней, елки еще одно преимущество - она не очень колючая.