В Азербайджане прошли Детские паралимпийские спортивные игры

Игры прошли в виде отдельных соревнований по каждому виду спорта в соответствии с требованиями карантинного режима. В них приняли участие юные паралимпийцы из Баку, Гянджи, Ширвана и Нахчыванской Автономной Республики. Около 120 детей соревновались в пяти видах спорта на VI Детских паралимпийских спортивных играх, которые состоялись с 13 ноября по 22 декабря.

Юные спортсмены приняли участие в состязаниях по пауэрлифтингу, настольному теннису, дзюдо, плаванию и паратаэквондо. Более 70 детей стали победителями в различных номинациях по каждому виду спорта.

ООО Azercell Telecom помогает детям с ограниченными возможностями интегрироваться в общество посредством абилитации и реабилитации. Поддерживая эту важную миссию, Azercell вносит свой вклад в развитие детей в нашей стране.

ООО Azercell Telecom, партнер сборных Азербайджана на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио летом 2021 года, поздравляет всех участников и победителей VI Детских паралимпийских спортивных игр и желает им еще больших успехов в будущем.