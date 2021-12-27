Председатель Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и соцзащиты населения Гималай Мамишев на пресс-конференции по итогам 2021 года рассказал о процедуре получения социальной помощи лицами, арендующими жилье.

Он отметил, что проживание в арендованном жилье не препятствует получению социальной помощи. Обращаясь за соцпомощью, гражданин информирует фонд о том, что снимает жилье. Расходы на аренду включаются в сумму.

"В этом году истек срок выплаты пенсии по инвалидности у более чем 190 тыс. человек. В течение года приостановки выплаты по инвалидности не происходило. Люди с истекшим сроком выплаты соцпособий по инвалидности могут вновь пройти обследование и получать пенсию", - отметил председатель фонда.