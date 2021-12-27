Bulgargaz заявила, что в нарушение коммерческой тайны заинтересованные стороны раскрыли конфиденциальную информацию о контракте с азербайджанской компанией по продаже газа (AGSC) от 2013 года.

Болгарская государственная компания Bulgargaz обратилась в Государственное агентство национальной безопасности (DANS) с заявлением о том, что конкурирующие интересы ставят под угрозу соглашение между Болгарией и Азербайджаном об импорте 1 млрд кубометров газа в год. Об этом сообщает EURACTIV Bulgaria.

Это, по мнению Bulgargaz, может привести к расторжению контракта, который позволяет импортировать около одной трети годового потребления Болгарии и является альтернативным источником поставок энергоносителей для страны.

Соглашение Bulgargaz с AGSC считается очень выгодным для Болгарии, особенно с учетом нынешнего скачка цен на энергоносители на европейском рынке. Но компания может потерять банковскую гарантию на 73 миллиона долларов США, что поставит ее в тяжелое финансовое положение.

Bulgargaz может продавать газ на болгарском рынке на 30-40% ниже, чем на других европейских рынка, благодаря долгосрочным контрактам с «Газпромом» и импорту азербайджанского газа по альтернативным маршрутам. Вероятно, дестабилизация в основном приведет к гораздо более высоким ценам на газ для болгарских потребителей.

Компания надеется, что в будущем году сможет в полном объеме получать азербайджанский газ после завершения строительства интерконнектора c Грецией (IGB). Он соединит Болгарию с газопроводом ТАР, европейской частью Южного газового коридора из Азербайджана через Грузию и Турцию в Европу.

Болгария в рамках Стадии-2 разработки месторождения "Шахдениз" зарезервировала 1 млрд кубометров в год на основании 25-контракта между Bulgargas и SOCAR.

Bulgargaz прокомментировала, что «лица, не входящие в состав правительства», цитировали конфиденциальную информацию из соглашения с Азербайджаном в блогах и в лоббистской переписке, что вызвало чрезвычайно резкую реакцию со стороны Баку. Как сообщает Bulgargaz, Азербайджан рассчитывает получить информацию о расследовании утечки информации, а также о судебных исках, предпринятых против лиц, ущемляющих интересы сторон соглашения.