Государственное агентство по надзору за безопасностью в строительстве Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжает выполнять возложенные на него задачи.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на сайт МЧС, специалистами агентства был выявлен факт строительства без соответствующих документов торгового объекта ООО "MRT" по адресу: город Мингячевир, улица Тебриз, 10А.

В результате мер, принятых госагентством, незаконные строительные работы приостановлены, а объект взят под контроль.