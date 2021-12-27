Акция на Yelo карты: скидка 50%

Вы уже составили список новых планов на Новый год? Если вы планируете добавить в свой список и новую дебетовую карту, то сейчас самое время сделать это! Yelo Bank объявляет о скидке 50% на многофункциональные карты Yelo.

Со скидкой вы можете получить карту Yelo Light за 5 манатов, а карту Yelo Premium - всего за 35 манатов. Кроме того, клиенты, которые смогут соответствовать минимальному требованию оборота в течение первых 3 месяцев, смогут получить обратно стоимость карты.