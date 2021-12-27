Китай недоволен Илоном Маском

Спутники, запущенные компанией Илона Маска в рамках проекта Starlink, опасно сближались с китайской орбитальной станцией "Тяньгун", которой пришлось менять траекторию полета, утверждает Пекин, пишет Deutsche Welle.

Власти Китая во вторник, 28 декабря, сообщили, что подали в Управление ООН по вопросам космического пространства жалобу на частную космическую компанию SpaceX, которая принадлежит Илону Маску. Согласно документу, предоставленному Китаем в начале этого месяца космическому агентству ООН, спутники Starlink уже дважды подлетали на опасно близкое расстояние к китайской космической станции. Первый инцидент был зафиксирован 1 июля, а второй – 21 октября 2021 года.

Во время обоих инцидентов на космической станции находились китайские астронавты, указали в Пекине. По мнению китайской стороны, речь идет о нарушениях действующих космических договоров.