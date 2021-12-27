Будет ли в Баку снег 31 декабря?

В Баку снег в новогодний вечер выпадает редко. За последние 20 лет это событие фиксировалось всего четыре раза: в 2007, 2009, 2012, 2016 годах. Самая холодная погода в Баку в новогоднюю ночь была зафиксирована в 2009 году. В тот день наблюдался 2-градусный мороз и образовалось 14 сантиметров снежного покрова. Как передает АзерТАдж, об этом сообщила начальник Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

По словам У.Тагиевой, в новогодний вечер в этом году снега в Баку не ожидается: «В ночь с 31 на 1 декабря будут стабильные погодные условия. Будет дуть юго-западный ветер, скорость которого в полдень увеличится. Температура воздуха составит 7-10 градусов тепла».