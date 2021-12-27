В Минэкологии назвали район в Баку с самым грязным воздухом

В течение года в Национальную гидрометеорологическую службу Министерства экологии и природных ресурсов поступило 954 обращения в связи с загрязнением воздуха. Об этом на пресс-конференции заявила представитель Минэкологии Умайра Тагиева.

По словам Тагиевой, расследования выявили источники загрязнения, и в рамках законодательства было применено наказание.

Она также отметила, что проводится исследование 11 газовых смесей: «Наибольшее загрязнение было выявлено вблизи Локбатанского круга, потому что там наблюдается плотность транспорта».