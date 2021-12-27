Иран объявил о начале новой эры в отношениях с Азербайджаном

По его словам, поворотным моментом в этом вопросе стала встреча президентов Азербайджана и Ирана Ильхама Алиева и Ибрагима Раиси в Ашхабаде.

«Благодаря мудрости лидеров и дипломатам двух стран, мы смогли преодолеть напряженность. В нашем регионе началась новая глава отношений между двумя дружественными странами, братскими народами, соседями, мусульманами», - отметил посол.

Посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави заявил, что Тегеран и Баку открывают новую главу в соседских отношениях, передает Tehran Times.

Также он напомнил о недавнем визите главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана в Баку, где он провел несколько встреч на высшем уровне.

«Переговоры в Баку были плодотворными. По итогам встречи министр иностранных дел Ирана сообщил, что в ходе визита были достигнуты очень хорошие договоренности для развития отношений Ирана и Азербайджана», - подчеркнул Мусави.