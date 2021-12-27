"Он был мужчиной, в том плане, что мы ни разу не почувствовали, что он чего-то боится: ни в его взгляде, ни в словах, ни в манере его разговора, ни в вопросах, которые он задавал. Он разговаривал, как выпускник юридического факультета, и уточнял некоторые правовые моменты, зная, что суд не законный, с целью вскрыть этот подложный процесс. Поэтому он вызывал гордость и уважение, которое ни от кого не скрывалось. Думаю, момент его казни, которую мы все видели по телевизору, доказывает то, что я говорю", - добавил Муниб.

Вторжение в Ирак международной коалиции во главе с США произошло в 2003 году. Под предлогом борьбы с международным терроризмом и поиска оружия массового уничтожения был свергнут и казнен президент страны Саддам Хусейн. Экс-президент Ирака Саддам Хусейн был казнен рано утром 30 декабря 2006 года накануне мусульманского праздника Ид аль-Адха. Власти страны привели в исполнение смертный приговор, вынесенный в ноябре того же года Высшим иракским трибуналом во главе с судьей Рауфом Абдель Рахманом. Хусейна признали виновным в расправе над 148 жителям шиитской деревни Эд-Дуджейль после совершенного там покушения на иракского лидера. Сторонники Хусейна после его казни обещали отомстить причастным к "расправе" над свергнутым иракским вождем. В 2013 году был убит палач, приведший в исполнение скандальный смертный приговор, вызвавший критику не только у сторонников Хусейна, но и в мире в целом.