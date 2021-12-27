Глава азербайджанской диаспоры: «Великий ученый Мисир Марданов…»
Глава азербайджанской общины Египта Сеймур Насиров в интервью египетскому изданию Cairo24 рассказал о недавнем открытии офиса Общества дружбы Египет – Азербайджан, об отношениях между двумя странами, в том числе и коммерческих, о восстановлении освобожденных территорий в Карабахе и открытии границ, сообщает haqqin.az.
Особое внимание глава диаспоры уделил теме «любви и уважения азербайджанского народа к египтянам» и привел весьма любопытный пример.
«Египетско-азербайджанские отношения всегда были на высшем уровне, - говорит Сеймур Насиров. - Азербайджанский народ испытывает настолько большую любовь и уважение к египтянам, что даже детей называют Мисир, то есть Египет. А великий ученый Мисир Марданов 13 лет был министром образования Азербайджана.
В азербайджанской литературе о Египте всегда отзываются положительно, и это лучшее свидетельство большой любви и прочных отношений между двумя странами».
Он рассказал, что при Обществе дружбы функционирует разговорный клуб, в котором египетские студенты, изучающие азербайджанский язык, а также азербайджанские студенты, обучающиеся в Каире, могут общаться на азербайджанском.
Сеймур Насиров отметил, что Азербайджан импортирует несколько видов товаров из Египта, в частности цитрусовые и мрамор.
Также председатель азербайджанской общины рассказал египетскому изданию о нынешней ситуации в Карабахе, о том, что Азербайджан за год вложил в освобожденные территории более 4 миллиардов манатов и готов к заключению окончательного мирного соглашения с Арменией.