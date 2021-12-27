Глава азербайджанской диаспоры: «Великий ученый Мисир Марданов…»

Натик Гусейнзаде, отдел информации 14:23

Глава азербайджанской общины Египта Сеймур Насиров в интервью египетскому изданию Cairo24 рассказал о недавнем открытии офиса Общества дружбы Египет – Азербайджан, об отношениях между двумя странами, в том числе и коммерческих, о восстановлении освобожденных территорий в Карабахе и открытии границ, сообщает haqqin.az.

Особое внимание глава диаспоры уделил теме «любви и уважения азербайджанского народа к египтянам» и привел весьма любопытный пример. «Египетско-азербайджанские отношения всегда были на высшем уровне, - говорит Сеймур Насиров. - Азербайджанский народ испытывает настолько большую любовь и уважение к египтянам, что даже детей называют Мисир, то есть Египет. А великий ученый Мисир Марданов 13 лет был министром образования Азербайджана. В азербайджанской литературе о Египте всегда отзываются положительно, и это лучшее свидетельство большой любви и прочных отношений между двумя странами».