Грета Тунберг засомневалась в Байдене

Шведская активистка Грета Тунберг в интервью The Washington Post раскритиковала президента США Джо Байдена за пассивность борьбы с климатическим кризисом.

«Странно, что люди думают о Джо Байдене как о лидере в области климата, когда все видят действия администрации американского лидера. Соединенные Штаты фактически расширяют инфраструктуру ископаемого топлива», - заявила Тунберг.

Ранее 18-летняя активистка борьбы с изменением климата назвала саммит Cop26 в Глазго «провалом», заявив, что он превратился в «пиар-мероприятие, на котором лидеры ничего не делают».