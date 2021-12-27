Медбрат Ахмедов выдавал поддельные COVID-паспорта

Прокуратура Гобустанского района начала расследование по факту выдачи поддельных документов о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщили в надзорном органе.

В прокуратуру поступила информация о выдаче некоторым лицам поддельных документов о вакцинации против COVID-19 в медицинском пункте села Чалов. В районной прокуратуре было проведено расследование.

Установлено, что работавший там медбратом Валех Ахмедов выдавал жителям села поддельные документы о вакцинации третьей дозой и вносил данные в электронную базу. По факту возбуждено уголовное дело по статье 313 (служебный подлог) УК АР. Расследование продолжается.