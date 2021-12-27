Афганистан остался без электричества
Из-за технических проблем в Узбекистане поставки электроэнергии в Афганистан сократились на 50%, сообщила Национальная электроэнергетическая компания Афганистана Da Afghanistan Breshna Sherkat, передает агентство Fergana.
"В результате этой проблемы до конца сегодняшнего дня 15 провинций, находящихся на маршруте импортируемой электроэнергии, в том числе Кабул, столкнутся с проблемой дефицита электроэнергии", - говорится в сообщении на сайте энергетической компании.
Афганистан импортирует электроэнергию из соседних Таджикистана, Узбекистана и Туркмении.