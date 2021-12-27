Экс-президента Додона подозревают в хищении $12 млн

Экс-президент Молдовы, почетный председатель Соцпартии Игорь Додон заявил журналистам после допроса в генпрокуратуре, что признан подозреваемым в причастности к хищению $12 млн, передает РИА Новости.

"Мне показали часть дела, заявили, что я подозреваемый, не обвиняемый", — уточнил политик. Додон давал показания по делу о краже государственных средств через схему закупки электроэнергии при помощи предприятия Energocom.

Как бывший президент и депутат Додон не обладает неприкосновенностью, поэтому силовики могут задержать его, если прокуроры сочтут это необходимым.

Напомним, по данным следствия, руководство молдавской энергокомпании Energocom в 2008 году вступило в сговор с сотрудниками Министерства экономики и другими лицами, в том числе и иностранными, чтобы реализовать схему завышения закупочных цен на электричество и присвоения себе разницы. Отмечается, что в 2008 году Додон возглавлял Министерство экономики Молдовы и был первым вице-премьером страны.