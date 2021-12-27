В Армении дорожает электричество

Средневзвешенный тариф на электроэнергию в Армении с 1 февраля 2022 года повысится на 4,7 драма. Однако для социально незащищенных семей действующие тарифы сохранятся. Как передает «Арменпресс», Комиссия по регулированию общественных услуг это решение приняла на заседании 29 декабря.

Так, для социально незащищенных слоев населения, составляющих 11% абонентов, тарифы останутся неизменными, а для жителей с ежемесячным потреблением до 200 кВтч, составляющих 55% абонентов, тариф увеличится на 1.5 драм / кВтч. Тарифы для потребителей 201-400 кВтч в месяц, составляющих 25% от числа абонентов-резидентов, вырастут на 3,5 драма/кВтч, для остальных потребителей предлагается повысить тариф на 5,5 драмов/кВтч.