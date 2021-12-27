Житель Баку ранил ножом полицейских

В Сумгаите житель Баку нанес ножевые ранения сотрудникам полиции.

Как сообщает Сумгаитская городская прокуратура, накануне около 20:00 поступила информация о нанесении телесных повреждений сотрудникам Сумгаитского городского управления полиции вблизи АЗС Azpetrol.

В ходе проведенного расследования установлено, что житель Баку Ага Азимов нанес ножевые ранения различной степени тяжести оперуполномоченному отдела уголовного розыска Сумгаитского городского управления полиции Хагани Мамедову и младшему инспектору Орхану Бахшалиеву, исполнявшим в это время свои служебные обязанности, и сбежал с места происшествия.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, Азимов был задержан. Прокуратурой Сумгаита возбуждено уголовное дело по статье 315 (сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти) УК Азербайджана. В настоящее время расследование по делу продолжается.