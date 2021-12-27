Голодовка в поддержку Саакашвили: госпитализированы три человека

На девятый день массовой голодовки в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, которая проходит у центрального офиса крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" в Тбилиси, госпитализированы три человека, передает Sputnik Грузия со ссылкой на телеканал "Мтавари".

Согласно информации, в больницу доставлены Рамаз Керечашвили, Эмзар Шубладзе и Гоча Инасаридзе. Остальные продолжают голодовку с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

"Это девятый день голодовки. Приблизительно до 300 человек продолжают голодовку, несколько из них переведены в больницу бригадами скорой помощи, однако состояние остальных протестующих более-менее стабильное", – заявил член партии "Единое национальное движение" Ираклий Надирадзе телеканалу "Мтавари".