Голодовка в поддержку Саакашвили: госпитализированы три человека
На девятый день массовой голодовки в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, которая проходит у центрального офиса крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" в Тбилиси, госпитализированы три человека, передает Sputnik Грузия со ссылкой на телеканал "Мтавари".
Согласно информации, в больницу доставлены Рамаз Керечашвили, Эмзар Шубладзе и Гоча Инасаридзе. Остальные продолжают голодовку с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
"Это девятый день голодовки. Приблизительно до 300 человек продолжают голодовку, несколько из них переведены в больницу бригадами скорой помощи, однако состояние остальных протестующих более-менее стабильное", – заявил член партии "Единое национальное движение" Ираклий Надирадзе телеканалу "Мтавари".
"К этому времени голодовку по рекомендации руководства Нацдвижения прекратили более 20 человек, семь человек находятся в больнице", - сказал заместитель председателя фракции "Единое национальное движение" - объединенная оппозиция "Сила в единстве" Георгий Ботковели.
Ранее председатель "Единого национального движения" Ника Мелия заявил, что голодовка будет бессрочной и не прекратится до тех пор, пока экс-президент не будет освобожден из заключения.