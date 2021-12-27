Когда заработает комиссия по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией

Комиссия по делимитации госграницы между Арменией и Азербайджаном может быть создана в скором времени, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

"Исходим из того, что это произойдет в скором времени. Каких-либо непреодолимых препятствий на пути реализации данной договоренности на высшем уровне не усматриваем", - сказал Руденко.

Заместитель главы МИД РФ отметил, что Россия с самого начала обострения обстановки на отдельных участках армяно-азербайджанской границы в мае выступила в качестве посредника, предложив свою помощь в вопросах запуска соответствующего переговорного процесса между Азербайджаном и Арменией.

Руденко отметил,что "...проблема досталась в наследство с советских времен и обусловлена отсутствием надлежащего международно-правового оформления госграницы между двумя странами на всем ее протяжении".