2021 год запомнился для нашей страны как первая годовщина Победы в Отечественной войне под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и как первые шаги великого возвращения в Карабах . Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр культуры Анар Керимов.

Отметив, что министерство объявило план действий по 9 целевым направлением на начало 2021 года, министр Анар Керимов сказал: «Нашей целью было реализовать эти пункты не на словах, а на деле. Сегодня самое время объявить результаты.

Министерство культуры работает над сохранением, развитием, обогащением и передачей богатой культуры, материального и духовного наследия нашего народа будущим поколениям, его популяризацией во всем мире, а также над эффективным осуществлением государственной политики в этой сфере».

Отметив, что ведется работа по разработке «Культурной стратегии Азербайджанской Республики до 2030 года» в области культуры и управления, министр сообщил, что в этой сфере пять направлений (охрана культурного наследия, развитие человеческого капитала, поддержка творческой индустрии, продвижение азербайджанской культуры на международном уровне, возвращение национально культуры в Карабах, возвращение Карабаха в культуру страны) были объявлены приоритетами.

Также рассматривается вопрос о восстановлении правовой базы. С этой целью создано пять новых региональных отделений для улучшения деятельности Государственной службы по охране, развитию и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры.

«Среди них - сохранение и передача будущим поколениям культурного наследия; развитие человека и общества; поддержка культурной и творческой индустрии; пропаганда азербайджанской культуры на международном уровне, возвращение азербайджанской культуры в Карабах и Карабаха - в культуру», - отметил министр.

Министр также сообщил о создании Азербайджанской ассоциации дизайнеров, Азербайджанского института современного искусства и Азербайджанской федерации творческих индустрий, причислив это к успехам ведомства в 2021 году с целью создания новых культурных ценностей и развития творческих индустрий.

Затем Анар Каримов ответил на вопросы СМИ и подписчиков социальных сетей.