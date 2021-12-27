Россия готова стать посредником между Турцией и Арменией в диалоге по нормализации отношений, содействовать "в любой форме", заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"В Москве готовы оказывать посредническое содействие в любых формах. При этом считаем важным отказаться от выдвижения предварительных условий, сосредоточиться на взаимоприемлемых темах и обоюдных шагах, которые вели бы к постепенному формированию атмосферы доверия и добрососедства", - отметил Руденко.