БТА повышает доступность городского транспорта

Формирование доступной среды в городском транспорте является одной из основных целей Бакинского транспортного агентства. В соответствии с поручением главы государства, а также реализуемой в стране социальной политикой с 2017 года осуществляются последовательные меры по обеспечению доступности городского транспорта.

Эти работы были продолжены и в 2021 году. Так, за год были построены пандусы на 26 улицах и проспектах.

В течение года также было уделено внимание улучшению безопасной среды для передвижения пешеходов. В этом контексте на 249 улицах и проспектах обновлена одноуровневая пешеходная полоса, а вокруг 23 школ повышен уровень безопасности движения.

Для обеспечения комфортного и безопасного движения пешеходов по тротуару на 28 улицах и проспектах установлены тумбы, имеющие значение для общей безопасности движения. На 17 улицах и проспектах установлены железные перила.

Также на улицах и проспектах города установлены недостающие 4924 дорожных знака. На 21 перекрестке, где из-за плотности движения больше проблем, нанесена разметка "желтая сетка".