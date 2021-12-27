МИД России оценил настрой Армении и Турции запустить диалог по нормализации

Москва приветствует настрой Армении и Турции запустить диалог по нормализации отношений, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Нормализация армяно-турецких отношений несомненно способствовала бы оздоровлению общей обстановки в регионе. С этой точки зрения приветствуем активно демонстрируемый Анкарой и Ереваном в последнее время настрой запустить двусторонний диалог. С удовлетворением отмечаем назначение ими спецпредставителей для обсуждения непростой материи нормализации", - сказал Руденко.

Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года.