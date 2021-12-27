В Турции задержали гражданина России, подозреваемого в связях с ИГИЛ

Гражданина России с поддельным паспортом арестовали в Турции, его подозревают в связях с террористической группировкой ИГИЛ, сообщает в среду газета "Ени Шафак".

"Гражданин России с поддельным паспортом был задержан в аэропорту Эсенбога (Анкара - ред.). У правоохранителей во время проверки пассажиров в самолете, следовавшем из Киева в Анкару, вызвали подозрения действия Т.И., имеющего паспорт Узбекистана, выданный на его имя. Паспорт оказался поддельным. Подозреваемый - гражданин России узбекского происхождения Б.В. (24 года) был задержан", - сообщает издание.

По данным издания, стало известно, что Б.В. "действовал в составе террористической организации ИГИЛ в Сирии, был зашифрован кодом "G-87".