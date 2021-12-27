Эрдоган об открытии тоннеля на Кавказ
На востоке Турции проходит церемония открытия нового автомобильного тоннеля, который превратится в важную транспортную артерию между Турцией и странами Кавказского региона, передает Anadolu.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган обратился к участникам церемонии открытия 2246-метрового тоннеля «Пырынкаялар», соединяющего район Узундере провинции Эрзурум с городом Артвин, в режиме видеоконференции.
Эрдоган отметил, что новый тоннель облегчит сообщение центральных регионов Анатолии с причерноморским регионом Турции: «Тоннель «Пырынкаялар» станет также важным звеном трассы в направлении границы с Грузией и во многом облегчит грузоперевозки через горные районы северо-востока Турции».
Президент подчеркнул, что развитие транспортной инфраструктуры является одним из приоритетов правительства Турции.
Глава государства также отметил, что за последние годы число аэропортов в Турции достигло 56, значительно расширена портовая инфраструктура.
«Современная Турция выделятся среди развивающихся и развитых стран по масштабам и уровню инфраструктуры. Наша цель – вывести Турцию в число 10 ведущих экономик мира и тем самым усилить позицию страны в глобальной системе управления», - сказал Эрдоган.