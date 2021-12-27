С этой целью компанией InvestBaku совместно с компаниями, предоставляющими аграрные услуги, в форме консорциума создана экспертная сеть, состоящая из специалистов по растениеводству и животноводству. Целью создания сети является изучение потребностей и проблем фермеров, а также обеспечение доступа к аграрным консультационным услугам, особенно для малых и средних предприятий.

Таким образом, созданная сеть оказала консультационные услуги более чем двум тысячам фермеров в более чем двадцати районах республики.

В ходе тренинга экспертами были оказаны соответствующие услуги на местах по одиннадцати видам сельхозкультур (гречиха, кукуруза, ячмень, пшеница, картофель, подсолнечник, овощи, технические культуры, виноград, чай, орехи и оливки), агротехническому уходу, своевременному проведению мероприятий по борьбе с болезнями и вредителями, осуществлению обследования, лечения и профилактики сезонных заболеваний среди животных, а также были даны ответы на интересующие фермеров вопросы.

Отметим, что информация о созданной сети будет распространяться различными средствами, оказывая поддержку фермерам в поиске профессиональных специалистов. В то же время сеть и информация о специалистах будут интегрированы в ряд порталов и предоставлять услуги в своей области. Оказание информационно-консультационных услуг фермерам-одно из основных направлений, которое обеспечит развитие сельского хозяйства путем внедрения инновационных технологий.

Сообщаем, что проект реализован при поддержке Центра аграрного обучения агентства аграрных услуг.