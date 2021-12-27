Отметим, что в настоящее время минимальный размер трудовой пенсии установлен в размере 200 манатов.

Согласно изменениям, с 1 января 2022 года минимальный размер трудовой пенсии будет увеличен на 20% и составит 240 манатов.

В министерстве труда и соцзащиты населения Азербайджана сообщили, что повышение минимальной трудовой пенсии коснется 65 тысяч человек.

«Пенсии 44 тысяч человек будут увеличены до 240 манатов. Для лиц, которые выйдут на пенсию в течение следующего года, минимальный размер назначенной пенсии составит не 200 манатов, а 240. Для этого выделены дополнительные средства в размере 13,2 миллиона манатов в год», - сообщили haqqin.az в ведомстве.



В Минтруда также отметили, что прожиточный минимум для пенсионеров на следующий год установлен в размере 176 манатов.

«В следующем году минимальный размер пенсии превысит прожиточный минимум для пенсионеров на 36,4%. Как и минимальная пенсия, средняя ежемесячная пенсия также продолжает регулярно увеличиваться. За последние три года среднемесячная пенсия выросла на 60% - до 331 маната, а пенсия по возрасту - до 358 манатов», - подчеркнули в пресс-службе министерства.