Власти Израиля исключили Турцию из списка запрещенных для посещения стран

Израильская правительственная комиссия по борьбе с коронавирусом постановила, что с 29 декабря из списка «красных стран» стран удаляются Бельгия, Германия, Дания, Ирландия, Италия, Норвегия, Финляндия, а также большинство стран Африки, включая Марокко, но в нем остаются США, Канада, Франция, ОАЭ, Швейцария, ЮАР, Эфиопия, Танзания, Нигерия, Венгрия, Испания, Португалия и Турция, сообщает ТАСС.

«Комиссия также приняла решение, что пассажиры, возвращающиеся из «красных стран», будут проходить ПЦР-тест и находиться на карантине до получения отрицательного результата теста», - добавили в канцелярии.

Посещение стран из красного списка Минздрава для израильтян возможно только после получения разрешения комиссии по исключительным случаям. Из-за распространения омикрон-штамма Израиль закрыт для иностранцев с конца ноября.