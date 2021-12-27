Дело полицейского, застрелившего супругу в отделении полиции, направили в суд

В Следственном управлении Генеральной прокуратуры Азербайджана завершилось предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по факту умышленного убийства Ханум Мамедовой 30 сентября 2021 года в 24-м отделении полиции Низаминского района Баку.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, следствием установлено, что женщину убил ее муж - сотрудник патрульно-постовой службы Низаминского РУП Исмаил Мамедов во время несения службы. Мужчина на глазах собственных малолетних детей 15 раз выстрелил из служебного оружия в супругу, которая в административном здании 24-го отделения полиции давала показания в связи с обращением по поводу домашнего насилия со стороны мужа.

На основании достаточных доказательств, собранных по делу, И.Мамедову предъявлены обвинения по статьям 120.2.3 (убийство потерпевшего или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга), 120.2.4 (убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом) и 128 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) Уголовного кодекса Азербайджана. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Материалы дела направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям на рассмотрение.