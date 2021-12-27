Азербайджан вернул Вердяна армянской стороне

Азербайджан передал армянской стороне Армена Вердяна, заблудившегося и попавшего на территорию, контролируемую азербайджанскими военными. Об этом говорится в сообщении Госкомиссии по делам пленных, пропавших без вести и заложников Азербайджанской Республики.

«Сегодня гражданин Армении Вердян Армен Абрикович (1971 года рождения) заблудился и попал на территорию, контролируемую азербайджанскими Вооруженными силами. Азербайджан передал данного человека Армении в соответствии с принципами гуманизма», - говорится в сообщении ведомства.