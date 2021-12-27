Минобороны: 72% азербайджанских военнослужащих полностью вакцинированы от коронавируса

«88% азербайджанских военнослужащих получили первую дозу вакцины от коронавируса». Об этом заявил на брифинге заместитель начальника пресс-службы Минобороны АР подполковник Анар Эйвазов.

По его словам, с целью предотвращения распространения вируса COVID-19 в азербайджанской армии в нынешнем году совместно с Министерством здравоохранения и TƏBİB была организована координированная работа.

«72% военнослужащих были полностью вакцинированы, а 8% из них получили еще и бустерную дозу. В связи с каждым зарегистрированным случаем заражения проведены немедленные эпидемиологические экспертизы и дезинфекционные работы», - подчеркнул он.