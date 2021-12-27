В Министерстве обороны рассказали о работе по приведению в азербайджанской армии реформ в соответствии с моделью Вооруженных сил Турции. Об этом заявил на брифинге заместитель начальника пресс-службы Минобороны полковник-лейтенант Анар Эйвазов.

А.Эйвазов отметил, что для перехода азербайджанской армии на новый этап развития в соответствии с моделью современных армий были усовершенствованы организационно-штатная структура, создано командование Сухопутных войск и новое военное объединение.