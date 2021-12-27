Как азербайджанская армия реформируется по модели ВС Турции рассказали в МО
В Министерстве обороны рассказали о работе по приведению в азербайджанской армии реформ в соответствии с моделью Вооруженных сил Турции. Об этом заявил на брифинге заместитель начальника пресс-службы Минобороны полковник-лейтенант Анар Эйвазов.
А.Эйвазов отметил, что для перехода азербайджанской армии на новый этап развития в соответствии с моделью современных армий были усовершенствованы организационно-штатная структура, создано командование Сухопутных войск и новое военное объединение.
По его словам, для повышения уровня оперативной и боевой готовности дислоцированных на освобожденных территориях подразделений, а также для выполнения боевых задач в специальных условиях созданы оперативные воинские части (коммандос): «Было обеспечено прохождение соответствующих курсов подготовки коммандос в Турции. Этот процесс продолжается и сейчас».
«На основе анализа опыта, полученного в Отечественной войне, разрабатываются новые боевые инструкции с учетом модели Вооруженных сил Турции. Привлечение значительного числа военнослужащих на курсы, организованные с участием офицеров Вооруженных сил Турции, подняло подготовку специалистов на новый уровень», - подчеркнул А.Эйвазов.
Также А.Эйвазов сообщил, что предусматривается участие азербайджанских военных в двусторонних учениях с Турцией в рамках программ НАТО, в том числе в «Международных армейских играх».