В «Азеригаз» рассказали о важности СМИ

«В течение 2021 года наша совместная деятельность со СМИ привела к успешным результатам. Неважно, в какой форме они с нами работали, критиковали или демонстрировали нашу работу. Для нас это не имеет значения, важно то, что сегодня СМИ интересуются и освещают события ПО «Азеригаз»». Об этом заявил генеральный директор ПО «Азеригаз» Руслан Алиев в ходе встречи с представителями СМИ в преддверии Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Генеральный директор подчеркнул, что самая большая нагрузка приходится на представителей СМИ. Он отметил, что «Азеригаз» также уделяет постоянное внимание обеспечению доступа к новостям для представителей СМИ.

Затем глава производственного объединения «Азеригаз» наградил ряд СМИ дипломами и подарками за работу по информированию и освещению деятельности широкой аудитории.

Руслан Алиев пожелал представителям почетной профессии творческих успехов в работе. Генеральный директор отметил, что созданы все условия для того, чтобы на вопросы, которые могут возникнуть в связи с газоснабжением, отвечало непосредственно руководство ПО, и призвал представителей СМИ принять активное участие в проводимых встречах.