Президент выделил малообеспеченным семьям единовременную выплату начнутся с 30 декабря
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение «О предоставлении единовременной материальной помощи малообеспеченным семьям». Об этом сообщает сайт главы государства.
Согласно документу, по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года с 30 декабря 2021 года семьи, получающие адресную государственную социальную помощь, получат единовременную материальную помощь в размере 100 манатов.