Ильхам Алиев выделил Нацсовету по телерадиовещанию 4 миллиона манатов
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об оказании единовременной финансовой помощи частным общенациональным телерадиовещателям.
В соответствии с распоряжением главы государства с целью оказания дополнительной поддержки частным общенациональным телерадиовещателям Национальному совету по телевидению и радиовещанию Азербайджана выделено 4 миллиона манатов из Резервного фонда президента Азербайджанской Республики, предусмотренного в госбюджете страны на 2021 год.