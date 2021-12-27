Пашинян: Армения начинает подготовку к строительству железной дороги в Азербайджан
«Правительство Армении начинает подготовительные работы по строительству Мегринского участка железной дороги Ерасх - Джульфа - Ордубад - Мегри – Горадиз». Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает ТАСС.
По словам армянского премьера, открытие коммуникаций должно обернуться большими возможностями.
«Я должен подчеркнуть, что в силу некоторых обстоятельств тема открытия региональных коммуникаций содержит определенные проблемы, но также должен подчеркнуть, что она содержит и большие возможности», - сказал глава правительства.
Отметим, что ранее вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил, что Ереван восстановит 45 км отрезка железной дороги Ерасх – Джульфа – Ордубад – Мегри – Горадиз.