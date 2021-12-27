«Руководствуясь принципами гуманизма, Азербайджанская Республика 29 декабря 2021 года при посредничестве Венгрии передала Армении 5 армянских военнослужащих». Об этом говорится в сообщении Госкомиссии Азербайджана по делам пленных и пропавших без вести граждан.

В ведомстве отметили, что все они были задержаны 16 ноября 2021 года при предотвращении провокации, совершенной вооруженными силами Армении в Кельбаджарском направлении границы.

Указанные 5 человек являются гражданами Армении, военнослужащими сверхсрочной действительной военной службы. Это Абрамян Саркис Артурович, Хачатрян Арман Вачаганович, Агаджанян Ваге Сасунович, Хачатарян Сурен Леваевич и Аветян Арам Артемович.

Отметим, что 26 ноября, 4 декабря и 19 декабря нынешнего года Азербайджан вернул Армении 21 военнослужащего.